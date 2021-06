Claudia Calderon Le Non-Lieu, 19 juin 2021-19 juin 2021, Marseille.

Claudia Calderon

Le Non-Lieu, le samedi 19 juin à 20:00

Cet événement sera précédé le vendredi 18 juin d’une Masterclass de 17h30 à 20h30 ouverte au pianistes et à tous les instrumentistes donnée par Claudia Calderon. Le piano « LLanero » c’est le piano des plaines du Venezuela et de la Colombie qui représente à merveille ce rythme ternaire qui est la particularité de ces régions. Claudia est concertiste et pianiste soliste. Elle a donné de nombreux concerts et récitals de piano solo, musique de chambre, avec orchestre symphonique et avec les groupes PIANO LLANERO et PIANO XAROCHO dans les principales villes de Colombie et du Venezuela, ainsi qu’en Uruguay, au Mexique, au Salvador, Honduras, Guatemala, Etats-Unis, Espagne, Angleterre, France, Allemagne, Hollande, Afrique du Sud et Hong-Kong, Chine. Bref on peut dire dans le monde entier ! Elle vient d’arriver à Marseille et nous en avons la primeure le 19 juin au NON-Lieu ! Paf concert : 10€ + adh. 2€. Tarif Masterclass : 50€ + 10€ frais d’inscription et adhésion. Rens. Et Insc. : 06 82 58 22 49 Les participants à la MC seront invités au concert.

10€ + adhésion

Le Non-Lieu 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



