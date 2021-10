Marseille rouge belle de mai Bouches-du-Rhône, Marseille CLAUDE BOLLING UN VIOLON UN BIG BAND avec Fred Ladame et le MIDDLE JAZZ ORCHESTRA rouge belle de mai Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

rouge belle de mai, le samedi 30 octobre à 21:00

Créé en 1986 par Didier HUOT, le Middle Jazz Orchestra a vu le jour à Sanary-sur-Mer. Composé de musiciens professionnels et de passionnés du jazz, il peut s’enorgueillir d’avoir joué avec les plus grands. Claude BOLLING, Didier LOCKWOOD, Nicolas FOLMER, Daniel HUCK ou encore Michel PORTAL, pour ne citer qu’eux, ont ce point commun : celui de s’être frottés un jour à la baguette de Didier HUOT. Ce lauréat du CNSM de Lyon, musicien de l’opéra de Marseille, membre du quintette de cuivre Ad Libitum, membre du quatuor de cor des Alpes A4C et de l’octuor à vent ART 8.1 incarne à lui seul la définition du mot «insatiable». La générosité de ce passionné de musique, son professionnalisme et son exigence ainsi que la qualité de ses musiciens, font du MIDDLE JAZZ ORCHESTRA un Big Band exceptionnel. Vidéos : [https://www.youtube.com/watch?v=tTkcahwmxxs](https://www.youtube.com/watch?v=tTkcahwmxxs) [https://www.cg-prod.com/middle-jazz-orchestra](https://www.cg-prod.com/middle-jazz-orchestra) Ouverture à 19h30 – Restauration 8E/10E Concert à 21h – PAF 10E

10€

♫JAZZ♫ rouge belle de mai 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T21:00:00 2021-10-30T23:30:00

