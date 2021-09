Bezons Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons, Val-d'Oise Clarté – David Monceau Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons Catégories d’évènement: Bezons

Clarté – David Monceau

Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons, le vendredi 22 octobre 2021

Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons, le vendredi 22 octobre à 19:00

Il était une fois une petite ampoule « Clarté » qui ne voulait pas aller à l’école mais parcourir le monde comme une étoile filante ! Ce conte, imaginé par David Monceau, fait scintiller lumières, musique et récit pour faire vivre le périple d’un petit filament qui veut briller de mille feux. Les adultes ne sont pas toujours sur la même longueur d’onde des projets électriques de « Clarté », qui a plus d’un tour dans son sac pour parvenir à ses fins. Partitions musicales et lumineuses se rencontrent pour ouvrir les enfants à un espace sensible. Ils découvriront l’art de raconter une histoire dans un théâtre d’objets brillants qui rend la science des électrons bien sympathique.

7€ pour tous

Conte musical & fable lumineuse
Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons
162 rue Maurice Berteaux 95870 Bezons

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-22T19:00:00 2021-10-22T19:40:00

