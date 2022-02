Claire Bolbec, 20 mai 2022, Bolbec.

Claire Val aux Grès Route de Mirville Bolbec

2022-05-20 – 2022-05-20 Val aux Grès Route de Mirville

Bolbec Seine-Maritime Bolbec

Claire lance sa carrière en solo avec son premier titre «Roxanne» en 2020.

Son premier clip «Coup de Foudre» tourné sur le toit du CHU de Rouen à été très remarqué par son public ainsi que les médias autant pour l’engagement du titre que pour l’endroit et la qualité de la production (Avatar Production). Sa voix est unique, soûl, puissante et charismatique. C’est avec des textes en français que Claire se dévoile dans un univers et des sonorités plus urbaines. Plus confiante, plus mature, engagée et déterminée.

https://www.facebook.com/musicCGem/

POP URBAINE

Chant : Claire Roignant

Batterie / Production : David Boutigny

Guitares : Blandine Champion

Clavier : Clemence Dénoyer

Claire lance sa carrière en solo avec son premier titre «Roxanne» en 2020.

Son premier clip «Coup de Foudre» tourné sur le toit du CHU de Rouen à été très remarqué par son public ainsi que les médias autant pour l’engagement du titre que pour…

service.culturel@bolbec.fr +33 2 35 31 07 13 https://www.bolbec.fr/mes-loisirs/agenda/amelie-affagard-quel-cirque/

Claire lance sa carrière en solo avec son premier titre «Roxanne» en 2020.

Son premier clip «Coup de Foudre» tourné sur le toit du CHU de Rouen à été très remarqué par son public ainsi que les médias autant pour l’engagement du titre que pour l’endroit et la qualité de la production (Avatar Production). Sa voix est unique, soûl, puissante et charismatique. C’est avec des textes en français que Claire se dévoile dans un univers et des sonorités plus urbaines. Plus confiante, plus mature, engagée et déterminée.

https://www.facebook.com/musicCGem/

POP URBAINE

Chant : Claire Roignant

Batterie / Production : David Boutigny

Guitares : Blandine Champion

Clavier : Clemence Dénoyer

Val aux Grès Route de Mirville Bolbec

dernière mise à jour : 2022-01-02 par