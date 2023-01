Cité philo : Hannah Arendt – John Dewey : le travail à l’épreuve de la philosophie Compiègne, 31 mars 2023, Compiègne .

Cité philo : Hannah Arendt – John Dewey : le travail à l’épreuve de la philosophie

136 Boulevard des États-Unis Compiègne Oise

2023-03-31 15:15:00 – 2023-03-31 17:15:00

Compiègne

Oise

Au rebours de la tradition, comme elle a coutume de procéder avec les notions de pouvoir, d’autorité ou de révolution, Hannah Arendt définit la notion de travail de façon contre-intuitive. Elle souligne les dangers de l’extension du travail à des domaines qui l’excluaient jusque-là, et notamment le domaine public, lieu de la politique. John Dewey, au contraire, défend une définition extensive du travail et présente ce dernier comme une activité méritant d’être cultivée pour elle-même et non pas seulement comme un moyen au service d’activités plus dignes.

En présence de : Katia Genel, agrégée et docteure en philosophie, maîtresse de conférences à Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Bibliographie :

a participé à Histoire philosophique du travail (Vrin), 2022, co-autheur : Collectif

Hannah Arendt, l’expérience de la liberté (Belin), 2016

Le sujet du travail: théorie critique, psychanalyse et politique (PUR), 2022, co-autheur : Alexis Cukier et Duarte Rolo

Emmanuel Renault, professeur de philosophie politique et sociale à l’Université de Paris-Nanterre

Bibliographie :

Histoire philosophique du travail (Vrin), 2022, co-autheurs : Franck Fischbach, Anne Merker et Pierre-Marie Morel

Reconnaissance, conflit, domination (CNRS Éditions), 2017

Modérateur : Victor Gréhan, professeur de philosophie au lycée Pierre d’Ailly de Compiègne

En partenariat avec : la Région académique Hauts-de-France

