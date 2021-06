Issoire Issoire Issoire, Puy-de-Dôme Cirque Zavattony Issoire Issoire Catégories d’évènement: Issoire

Puy-de-Dôme

Cirque Zavattony Issoire, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Issoire. Cirque Zavattony 2021-07-03 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-07 19:30:00 19:30:00 Parking Orbeil Avenue Kennedy

Issoire Puy-de-Dôme EUR Le cirque Zavattony s’installe à Issoire. 4 spectacles, sur la piste de la magie, de la féerie, avec super-héros mais également clowns, animaux et artistes. 1h30 de joie et de gaieté pour toute la famille. Informations et réservations au 06 80 06 00 28. +33 6 80 06 00 28 dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Issoire, Puy-de-Dôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Issoire Adresse Parking Orbeil Avenue Kennedy Ville Issoire lieuville 45.55111#3.25047