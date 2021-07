Cirque Le Roux – La nuit du cerf Le Vallon,Kerivoal, 4 décembre 2021, Landivisiau.

Tous ceux qui ont vu The Elephant in the Room au Vallon en 2017 gardent le souvenir d’un spectacle extraordinaire, alliant cirque, théâtre burlesque et music-hall, époustouflant de beauté, de précision et d’apparente facilité, malgré des prouesses physiques impressionnantes. Impossible d’oublier Miss Betty… Mais quand s’ouvre La nuit du cerf, Miss Betty est morte… Ses enfants se retrouvent dans la maison familiale pour préparer les funérailles. Soudain, dans un crissement de pneus, un mystérieux étranger débarque. Tout va alors basculer : règlements de compte, déchirements, passion, désir… Avec un plaisir complice, portés par une scénographie et une bande-son parfaites, les six personnages hauts en couleur enchaînent équilibres et acrobaties, prise de risque, émotion et humour. Le public retient son souffle, bluffé par tant de virtuosité. Un spectacle total.

