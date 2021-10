Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin, Manche Cirque Franco-Italien Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Cirque Franco-Italien Cherbourg-en-Cotentin, 23 octobre 2021, Cherbourg-en-Cotentin. Cirque Franco-Italien 2021-10-23 15:00:00 – 2021-11-07 Place Jacques Demy Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin Manche Spectacles du Cirque Franco Italien à CHERBOURG-EN-COTENTIN

Au programme, Enzo au rola rola, les souplesses d’Yliana, Jordan aux sangles acrobatiques, la cavalerie de John Beautour, les clowns de la Beautour family, les exotiques (chameaux et dromadaires), les facéties d’Enzotti, Mac Queen au lasso, Zéphyr le cheval Welsh, Tiffanie au cercle aérien et bien d’autres … Afin de favoriser l’accès du cirque au plus grand nombre, le cirque Franco Italien proposera des tarifs uniques à partir de 3 ans : gradin de côté 7€, tribune de face 12€, loge 18€, gratuit pour les moins de 3 ans Billetterie ouverte à l’entrée du cirque 30 minutes avant chaque spectacle, attention pas de carte bancaire. Pass Sanitaire exigé à partir de 18 ans Tous les jours à 15h, du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre, sauf le 1er novembre, relâche. Spectacles du Cirque Franco Italien à CHERBOURG-EN-COTENTIN

Détails Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin, Manche Autres Lieu Cherbourg-en-Cotentin Adresse Place Jacques Demy Cherbourg-Octeville Ville Cherbourg-en-Cotentin lieuville 49.63266#-1.61348