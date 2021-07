Cirk’en rue : LA BELLE ESCABELLE, Cie DOBLE MANDOBLE (Bruxelles) Schirmeck, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Schirmeck.

Cirk’en rue : LA BELLE ESCABELLE, Cie DOBLE MANDOBLE (Bruxelles) 2021-07-21 20:00:00 – 2021-07-21 20:30:00

Schirmeck Bas-Rhin Schirmeck

Est-ce que vous imaginez tout ce qu’un être humain peut faire de surprenant et d’inconcevable avec de simples escabelles ? Doble Mandoble vous montrera comment transformer une simple escabelle en un merveilleux accessoire de danse et d’acrobatie de rue dans une performance corporelle dans lequel deux personnages font jouer de simples objets du quotidien avec humour et élégance, en rendant un hommage délirant à l’escabelle pliable de nos maisons. Après ce numéro mêlant acrobatie et équilibrisme, vous ne verrez plus jamais votre escabelle de la même manière http://www.doblemandoble.com/fr/accueil/. Restauration (Le resto qui bouge by Victor vous propose ses burgers – réservation souhaitée au 06.75.52.53.64 Les burgers seront proposés sur la page Facebook ViktorPnt ) & buvette (par l’Association Sportive de la Bruche) sur place de 18h à 21h – pointe du Bergopré.

+33 3 88 49 63 80

