Maison du Patrimoine, le samedi 18 septembre à 15:00

Rendez-vous à la Maison du Patrimoine pour participer à un circuit gourmand dans Saint-Lary. Venez découvrir les produits locaux et artisanaux de la vallée.

Sur inscription, 15 personnes maximum

Venez découvrir les spécialités locales et les savoir-faire de la vallée auprès de véritables professionnels ! Maison du Patrimoine 41 rue Vincent Mir, 65170 Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Saint-Lary Hautes-Pyrénées

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00

