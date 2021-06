Roubaix Circuit "Chapelles and Co" Nord, Roubaix Circuit pédestre de CHAPELLES&CO Circuit « Chapelles and Co » Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Circuit pédestre de CHAPELLES&CO Circuit « Chapelles and Co », 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Roubaix. Circuit pédestre de CHAPELLES&CO

Circuit « Chapelles and Co », le samedi 18 septembre à 10:00

L’association CHAPELLES&CO vise à protéger et à sauvegarder les chapelles des communes où elle intervient. Son circuit pédestre vous propose de découvrir ce patrimoine modeste et remarquable.

Sur réservation

Circuit pédestre de CHAPELLES&CO Circuit « Chapelles and Co » Grand Place devant l’Église Saint-Martin – 59100 Roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00

