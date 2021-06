Circuit : Journée Flaubert en Pays d’Auge Eglise Saint-Augustin, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Deauville.

Le pays d’Auge est l’autre territoire normand de Gustave Flaubert. C’est à Pont l’Evêque, où sont nés sa mère et sa grand’mère, que se situe Un cœur Simple. De 1834 à 1844, Gustave Flaubert fréquente Trouville-sur-mer durant dix arrières saisons. C’est là qu’il vivra sa première grande histoire d’amour avec Elisa Schlesinger rencontrée en 1836. Son père, Achille possède à Deauville la ferme du coteau, dont il deviendra propriétaire de 1872 à 1875. Déroulement : 10h : départ bus, parking de l’église St Augustin à Deauville. 10h 30 : arrivée à Pont l’Evêque (parking de l’ancienne prison). Découverte des lieux d’_Un Cœur Simple_. En 1876, Gustave Flaubert termine l’écriture d’_Un cœur simple_. Dès les premières lignes du conte, le cadre est donné : Pont-l’Evêque. Avec un arrière-plan familial qui se dessine, Gustave Flaubert nous plonge dans ses souvenirs d’enfance d’où surgit, avec émotion, la fidèle servante, Félicité. Lectures de trois extraits d’Un cœur simple – au lavoir des dominicaines (introduction) – dans les jardins de Brilly (La remise du perroquet) – dans l’église Saint-Michel (Description des vitraux) 11h 45 : dévoilement d’une plaque patrimoniale : Flaubert & Pont l’Evêque dans les jardins de Brilly 12h30 : déjeuner libre. 14h : départ pour Trouville-sur-mer 14h30 : arrivée au Musée Villa Montebello 14h 45 : lecture dans les salles du Musée Villa Montebello de Mémoires d’un fou 15h 30 : lecture sur Les Planches de Trouville de fragments de la correspondance : Gustave Flaubert / Elisa Schlesinger (40 mn) Première étape : l’Hôtel Flaubert (Première appropriation dans les années 30 de Flaubert par la ville de Trouville) Deuxième étape : au pied de l’appartement occupé par Gustave Flaubert en 1853 Au-dessus de la pharmacie du quai et de la plaque Flaubert apposée lors des années 30 Troisième étape devant la statue de Gustave Flaubert, inaugurée en 1954 (Réplique de la statue de Rouen), sur le quai de Trouville, face à la mairie 16 h 30 : départ de Trouville-sur-Mer pour Deauville 16h 45 : Villa Strassburger Deauville / ex Ferme du Coteau, (Propriété d’Achille Flaubert à Deauville léguée en 1875 à Gustave Flaubert.) Présentation sous vitrines des lettres de Gustave Flaubert acquises en 2019 et évoquant Deauville, par la médiathèque des Franciscaines de Deauville 17h : conférence : Gustave Flaubert en Pays d’Auge par Yvan Leclerc, président du comité scientifique et culturel Flaubert 21 Professeur émérite de littérature à l’université de Rouen Normandie, Membre du Centre Flaubert du laboratoire CÉRÉdI (Centre d’études et de recherche éditer/interpréter) Président des Amis de Flaubert et de Maupassant 18h 30 : dégustation du cidre, cuvée Strassburger, à partir des pommiers de l’ex Ferme du Coteau,

Accès libre sur inscription préalable et participation au trajet en autobus de 13€

Promenade littéraire, guidée et ponctuée de lectures, parcourant à Pont-L’Evêque, Trouville-sur-Mer et Deauville, les lieux vécus ou évoqués dans l’oeuvre de Gustave Flaubert.

Eglise Saint-Augustin Boulevard Mauger, 14800 Deauville Deauville Calvados



