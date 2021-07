Le Faou Place aux Foires - Le Faou Finistère, Le Faou Circuit des léopards / Le Faou Place aux Foires – Le Faou Le Faou Catégories d’évènement: Finistère

Le Faou

Circuit des léopards / Le Faou

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Place aux Foires – Le Faou

Ce circuit est balisé de clous avec des léopards (ceux du blason de la ville du Faou et de leurs anciens vicomtes depuis 1 000 ans) qui vous indiquent la direction à suivre.

Randonnée urbaine de 4km ; circuit est balisé de clous avec des léopards / Livret de découverte disponible à l’Office du Tourisme.

Une randonnée urbaine de 4 km vous permettra de découvrir à votre rythme le très riche patrimoine de notre petite cité de caractère. Place aux Foires – Le Faou Place aux Foires 29590 Le Faou Le Faou Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

