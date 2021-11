Paris Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de spectacles Paris CIRCONVOLUTION – Visual System Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de spectacles Paris Catégorie d’évènement: Paris

CIRCONVOLUTION – Visual System

Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de spectacles, le vendredi 3 décembre à 20:00

Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de spectacles, le vendredi 3 décembre à 20:00

### **Sortie de résidence** _Dès l’antiquité, l’humanité demandait aux étoiles le sens du monde. À l’aube du troisième millénaire, elle découvre que tout, absolument tout ce qui constitue l’univers tel que nous le connaissons, vient du cœur brûlant des étoiles. Que nous sommes, de toute éternité, leurs enfants, dans le temps long des galaxies et des rouages qui nous animent. Comme un grand cycle sans début ni fin, sinon dans la compréhension améliorée de ce qui nous constitue_ Visual System Visual System propose de s’approprier par le biais du son et de la lumière la salle de spectacle du centre Wallonie-Bruxelles. La performance mettra en scène l’installation réalisé pour “A Circular Journey“ à l’Atomium en 2018. Elle s’en inspirera pour la décliner sous la forme d’un spectacle original de 30 min, « Circonvolution ». La musique composée par Thomas Vaquié emportera le public dans un voyage en plusieurs actes.

Entrée libre

