Turckheim Haut-Rhin Concert Pop Rock par le groupe »Switch » suivi de la projection en plein air du film : »Good Morning England » de Richard Curtis.

Largement basé sur l’histoire de Radio Caroline, »Good Morning England » raconte celle, en 1966, d’une radio pirate fictive et de son équipage de disc-jockeys éclectiques, qui diffusent du rock ‘n’ roll et de la musique pop au Royaume-Uni à partir d’un navire ancré dans la Mer du Nord, tandis qu’ils sont confrontés aux efforts du gouvernement britannique afin de les stopper.

Port du masque obligatoire.
+33 3 89 27 61 62

