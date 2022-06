Cinévillage « Ouistreham » Oyé, 25 juin 2022, Oyé.

Cinévillage « Ouistreham »

Le Bourg Salle communale Oyé Saône-et-Loire Salle communale Le Bourg

2022-06-25 20:30:00 – 2022-06-25 22:00:00

Salle communale Le Bourg

Oyé

Saône-et-Loire

2.5 2.5 EUR Dans le cadre de Cinévillage, le Foyer Rural projette le film « Ouistreham », un drame d’Emmanuel Carrère avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre.

+33 3 85 25 86 80

Dans le cadre de Cinévillage, le Foyer Rural projette le film « Ouistreham », un drame d’Emmanuel Carrère avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre.

Salle communale Le Bourg Oyé

dernière mise à jour : 2022-06-20 par