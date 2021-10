Lignières Lignières Cher, Lignières Cinémobile octobre à Lignières Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

Lignières Cher 6.2 EUR 6.2 La terre des hommes: l’éprouvant combat d’une agricultrice pour reprendre la ferme familiale ou la violence du partage de la terre et du pouvoir.

Délicieux: A l’aube de la Révolution Française, un cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître. La rencontre d’une femme étonnante qui souhaite apprendre l’art culinaire, lui redonne confiance.Ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant.

Pat’patrouille: une mission pour arrêter un fauteur de trouble, le nuveau maire d’Aventureville.

Un triomphe: un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. La terre des hommes: un drame dans le monde agricole

Délicieux: comédie historique dans le monde de la restauration avant la Révolution Française

Pat’patrouille: film d’animation

Un triomphe: un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d'animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d'un vrai théâtre.

