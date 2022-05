Cinémobile juin Lignières, 16 juin 2022, Lignières.

Cinémobile juin Lignières

2022-06-16 16:00:00 – 2022-06-16

Lignières Cher

6.2 EUR 6.2 Coeurs vaillants : l’histoire de six enfants juifs cachés pendant la guerre, partis trouver refuge dans le château et le parc du domaine de Chambord

Sonic 2 : retrouvez les aventures de ce super-héros dans ce dernier opus.

Les folies fermières : D’après une fabuleuse histoire vraie : David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Sa famille est plus que sceptique…

Un film historique pendant la 2nde guerre mondiale avec Coeurs Vaillants – un film d’animation en famille avec Sonic 2 et pour clôturer, les folies fermières totalement inspiré d’une histoire vraie : un cabaret à la campagne.

+33 2 47 56 08 08 https://cinemobile.ciclic.fr/cinemobiles-ciclic

Coeurs vaillants : l’histoire de six enfants juifs cachés pendant la guerre, partis trouver refuge dans le château et le parc du domaine de Chambord

Sonic 2 : retrouvez les aventures de ce super-héros dans ce dernier opus.

Les folies fermières : D’après une fabuleuse histoire vraie : David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Sa famille est plus que sceptique…

Allo ciné

Lignières

dernière mise à jour : 2022-05-05 par