cinémobile décembre à Lignières Lignières, 9 décembre 2021, Lignières.

2021-12-09 16:30:00 – 2021-12-29 20:30:00

Lignières 18160 Lignières

6.2 EUR 6.2 Si on chantait: Licenciés de leur usine, 3 personnes créent des livraisons de chansons à domicile; entre succès et tensions, un rythme qui vous oxygènera!

Le peuple loup: En Irlande, lors d’une battue au loup, une enfant de 11 ans rencontre une mi-fille mi-louve, et son regard change sur le loup et l’homme. Une aventure que vous suivrez en famille

Les Bodin’s: la mère Bodin casse sa tirelire pour payer des vacances à son fils déprimé, en Thaïlande. Dépaysement total pour eux! Rires garantis, des répliques vives, colorées. Attribuez-vous cette tranche de franche rigolade !

2 comédies dont l’une avec la Chanson en toile de fond et l’autre avec nos 2 compère-commère de notre région et leur aventure en Thaïlande.

Un film d’animation dans le fantastique en Irlande auprès des loups.

+33 2 47 56 08 08 http://www.cinemobile.ciclic.fr/

