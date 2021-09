Toulouse Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Haute-Garonne, Toulouse Cinemax d’impro Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge , le mardi 19 octobre à 21:00

### Dans le cadre des Mardis du rire **Lindex – ligue d’improvisation de l’extrême** C’est la première de la dernière d’un film qui n’existe pas encore ! Des acteurs, un orchestre, un projectionniste, un public avide d’impro et du pop-corn crépitant seront les ingrédients de ce concept du Énième art. Presque comme au cinéma, des bandes annonces et publicités sont interprétées… sur les thèmes des spectateurs ! Puis chacun choisira dans ces extraits le film qui s’improvisera en version longue dans la seconde partie.

Culture Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

