Rennes Le Diapason - Université de Rennes 1 Ille-et-Vilaine, Rennes Cinémaniacs | Ascenseur Pour l’Echafaud Le Diapason – Université de Rennes 1 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Cinémaniacs | Ascenseur Pour l’Echafaud Le Diapason – Université de Rennes 1, 19 octobre 2021, Rennes. Cinémaniacs | Ascenseur Pour l’Echafaud

Le Diapason – Université de Rennes 1, le mardi 19 octobre à 20:15

— **Cinémaniacs | Ascenseur Pour l’Echafaud** Film d’1h28 réalisé par Louis Malle – diffusé en 35mm Un homme assassine son patron avec l’aide de sa femme dont il est l’amant. Voulant supprimer un indice compromettant, il se retrouve bloqué dans l’ascenseur qui l’emporte sur les lieux du crime. ► Mardi 19 octobre à 20h15 Gratuit après adhésion au cinéclub. Etudiant 5 € autres 7€ le semestre* Pass sanitaire obligatoire *(venir directement à une séance pour adhérer au ciné-club, accueil dans le hall en début de séance) Un film de Louis Malle Le Diapason – Université de Rennes 1 Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-19T20:15:00 2021-10-19T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Diapason - Université de Rennes 1 Adresse Allée Jules Noël 35042 Rennes Ville Rennes lieuville Le Diapason - Université de Rennes 1 Rennes