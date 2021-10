AmbazacAmbazac Ambazac Ambazac Ambazac, Haute-Vienne Cinéma – Un tour chez ma fille Ambazac Ambazac AmbazacAmbazac Catégories d’évènement: Ambazac

Haute-Vienne

Cinéma – Un tour chez ma fille Ambazac Ambazac, 29 octobre 2021, AmbazacAmbazac. Cinéma – Un tour chez ma fille Espace Mont Gerbassou Ambazac Ambazac

2021-10-29 20:30:00 20:30:00 – 2021-10-29

Ambazac Haute-Vienne Espace Mont Gerbassou Ambazac Haute-Vienne Ambazac Le vendredi 29 octobre à 20h30, Salle Molière de l’Espace Mont Gerbassou. Tarif : 5,50€ (4€ en tarif réduit). PASS SANITAIRE REQUIS Projection du film “Un tour chez ma fille”, avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner et Jérôme Commandeur secretariat@mairie-ambazac.fr +33 5 55 56 61 45 http://www.mairie-ambazac.fr/index.php?id=fr72 Le vendredi 29 octobre à 20h30, Salle Molière de l’Espace Mont Gerbassou. Tarif : 5,50€ (4€ en tarif réduit). PASS SANITAIRE REQUIS Espace Mont Gerbassou Ambazac Ambazac

dernière mise à jour : 2021-10-26 par OT Monts du Limousin Haute Vienne TourismeHaute Vienne Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Ambazac, Haute-Vienne Autres Lieu Ambazac Ambazac Adresse Espace Mont Gerbassou Ville AmbazacAmbazac lieuville Espace Mont Gerbassou Ambazac Ambazac