Toulouse espace JOB Haute-Garonne, Toulouse cinéma spéciale jeune public à l’espace JOB espace JOB Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

cinéma spéciale jeune public à l’espace JOB espace JOB, 12 décembre 2021, Toulouse. cinéma spéciale jeune public à l’espace JOB

espace JOB, le dimanche 12 décembre à 15:30

### L’équipe ciné ciné 7 du collectif JOB propose pour le jeune public a partir de 6 ans, un film de Noël. ### Tintin, le secret de la licorne de Steven Spielberg Un film d’animation de Steven Spielberg en VF – 2011 – 1h47 Tintin, un jeune reporter bruxellois, se retrouve entraîné dans une fantastique aventure à la recherche d’un fabuleux secret. Un film plein d’actions, d’après les bandes dessinées d’Hergé. Entrée libre Accès bus L1 et 70 Vélo station n°240 Détails sur [http://www.collectif-job.com/cinecine7/](http://www.collectif-job.com/cinecine7/) Entrée sur présentation du passe sanitaire à partir de 12 ans, dans la limite des places disponibles

Entrée libre

‘Tintin, le secret de la licorne’ de Steven Spielberg à l’espace JOB pour le jeune public a partir de 6 ans. Rendez vous à 15h 30. Entrée libre espace JOB 105 route de Blagnac 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-12T15:30:00 2021-12-12T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu espace JOB Adresse 105 route de Blagnac 31200 Toulouse Ville Toulouse lieuville espace JOB Toulouse