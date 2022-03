Cinéma sous les étoiles Parking n° 3 de la forêt de Bondy Clichy-sous-Bois Catégories d’évènement: Clichy-sous-Bois

Le festival Branche & Ciné vous donne rendez-vous à la belle étoile à la rencontre du cinéma. Passionnés de cinéma et friands de nouvelles expériences et de nature, découvrez les projections en forêt ! Des transats seront à disposition sur place dans la limite des stocks. Munissez-vous de vêtements chauds et couvrants, de couvertures et d’une lampe torche. Sortie nature coorganisée par l’Agence des Espaces Verts d’Île de France Parking n° 3 de la forêt de Bondy Allée de Coubron 93390 Clichy-sous-Bois Clichy-sous-Bois Seine-Saint-Denis

2022-07-01T22:30:00 2022-07-01T23:59:00;2022-07-02T22:30:00 2022-07-02T23:59:00

