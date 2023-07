Peut-être l’une et l’autre salle André Malraux Bondy, 26 mai 2024, Bondy.

Réservation conseillée

Une histoire sans parole, l’histoire d’une grande diva narcissique et loufoque qui revêt les stéréotypes de la célébrité en empruntant au clown sa force expressive. Surgit alors un double d’elle-même qui va fortement la troubler : mais qui est qui ? Quelle image a-t-on de soi ? Quelle image l’autre nous renvoie ? Le public est tenu en haleine jusqu’à la dernière scène.

Avec humour et tendresse, cette écriture à quatre mains trace les contours fragiles et mouvants de la conscience de soi, au travers d’une parabole mêlant théâtre et danse. Coup de cœur pour ce magnifique spectacle pour enfants “made in 93”, qui parle aussi aux adultes en offrant divers degrés de compréhension.

Clara Joly, comédienne et dramaturgie

Juliette Murgier, comédienne et mise en scène

Aurélie Debackère, direction d’acteur et régie son

salle André Malraux 25 cours de la République 93140 Bondy Bondy 93140 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-26T11:00:00+02:00 – 2024-05-26T12:00:00+02:00

Spectacle danse

Juliette Murgier / compagnie Liluth