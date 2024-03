La Nuit du jeu Bibliothèque Denis Diderot – Bondy Bondy, vendredi 26 avril 2024.

La Nuit du jeu Spécial fantasy.

— Vendredi 26 avril, 20h00 Bibliothèque Denis Diderot – Bondy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T20:00:00+02:00 – 2024-04-26T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T20:00:00+02:00 – 2024-04-26T21:00:00+02:00

Une nuit du jeu spéciale avec trois parties de jeux de rôle de fantasy proposées. De l’heroic Fantasy classique avec Donjons et Dragons mais également d’autres univers plus étranges pour les plus curieux d’entre vous !

