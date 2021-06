Hauteville-sur-Mer Hauteville-sur-Mer Hauteville-sur-Mer, Manche Cinéma – rencontre Hauteville-sur-Mer Hauteville-sur-Mer Catégories d’évènement: Hauteville-sur-Mer

Manche

Cinéma – rencontre Hauteville-sur-Mer, 24 juin 2021-24 juin 2021, Hauteville-sur-Mer. Cinéma – rencontre 2021-06-24 20:30:00 – 2021-06-24 Cinéma de la Plage 30, avenue de l’Aumesle

Hauteville-sur-Mer Manche Hauteville-sur-Mer Cinéma – rencontre. À l’occasion de la fête nationale du Québec, projection du film « La passion d’Augustine » suivie d’une rencontre avec la section de jumelage Coutances-La Pocatière (Québec) Cinéma – rencontre. À l’occasion de la fête nationale du Québec, projection du film « La passion d’Augustine » suivie d’une rencontre avec la section de jumelage Coutances-La Pocatière (Québec) +33 2 33 47 52 22 Cinéma – rencontre. À l’occasion de la fête nationale du Québec, projection du film « La passion d’Augustine » suivie d’une rencontre avec la section de jumelage Coutances-La Pocatière (Québec) Cinéma – rencontre. À l’occasion de la fête nationale du Québec, projection du film « La passion d’Augustine » suivie d’une rencontre avec la section de jumelage Coutances-La Pocatière (Québec)

Détails Catégories d’évènement: Hauteville-sur-Mer, Manche Étiquettes évènement : Autres Lieu Hauteville-sur-Mer Adresse Cinéma de la Plage 30, avenue de l'Aumesle Ville Hauteville-sur-Mer lieuville 48.97758#-1.55749