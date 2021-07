Melle Melle Deux-Sèvres, Melle Cinéma, projection du film : Médecin de nuit Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Melle

Cinéma, projection du film : Médecin de nuit Melle, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Melle. Cinéma, projection du film : Médecin de nuit 2021-07-26 20:30:00 – 2021-07-26 Place Bujault Méliès

Melle Deux-Sèvres Melle 6.5 6.5 EUR Projection du film : Médecin de nuit Lundi 26 juillet à 20h30 au Metullum à Melle De Elie Wajeman / 1h22 / France

Avec Vincent Macaigne, Pio Marmaï, Sara Giraudeau, Sarah Le Picard, Florence Janas, Lou Lampros, Ernst Umhauer, Sergio Cavero Egusquiza Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de quartiers défavorisés, mais aussi ceux que personne ne veut voir : les toxicomanes. Sa vie est chaotique. Il hésite entre sa femme et sa maîtresse, il est empêtré avec son cousin pharmacien dans un trafic de fausses ordonnances. Mikaël n’a plus le choix : cette nuit, il doit reprendre sa vie en mains. Projection du film : Médecin de nuit Lundi 26 juillet à 20h30 au Metullum à Melle De Elie Wajeman / 1h22 / France +33 5 49 29 15 83 Projection du film : Médecin de nuit Lundi 26 juillet à 20h30 au Metullum à Melle De Elie Wajeman / 1h22 / France

Avec Vincent Macaigne, Pio Marmaï, Sara Giraudeau, Sarah Le Picard, Florence Janas, Lou Lampros, Ernst Umhauer, Sergio Cavero Egusquiza Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de quartiers défavorisés, mais aussi ceux que personne ne veut voir : les toxicomanes. Sa vie est chaotique. Il hésite entre sa femme et sa maîtresse, il est empêtré avec son cousin pharmacien dans un trafic de fausses ordonnances. Mikaël n’a plus le choix : cette nuit, il doit reprendre sa vie en mains. Pixabay dernière mise à jour : 2021-07-17 par OT Pays Mellois

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Melle Étiquettes évènement : Autres Lieu Melle Adresse Place Bujault Méliès Ville Melle lieuville 46.22276#-0.14488