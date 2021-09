Melle Melle Deux-Sèvres, Melle Cinéma, projection du film : Dune VOST Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Melle

Cinéma, projection du film : Dune VOST Melle, 29 septembre 2021, Melle. Cinéma, projection du film : Dune VOST 2021-09-29 20:30:00 – 2021-09-29 Place Bujault Cinéma le Méliès

Melle Deux-Sèvres Melle Deux-Sèvres Projection du film : Dune VOST mercredi 29 septembre à 20h30 au Méliès à Melle Genre : Science-Fiction, Action, Drame, Aventure, Fantastique

Durée : 02:35:00 Réalisation : Denis Villeneuve

En l'an 10191, la substance la plus importante est l'Épice. Elle ne se trouve que sur une seule planète, Arakis, connue aussi sous le nom de Dune. La famille Atréide vient à gouverner cette planète mais son ennemi, la dynastie des Harkonnen lui tend un piège dès son arrivée. Paul, le fils du Duc Leto Atréide se réfugie alors dans le désert avec sa mère et y rencontre les Fremens, peuple caché dans le désert attendant l'arrivée d'un Messie…

