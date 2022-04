CINÉMA PLEIN AIR Villaines-la-Gonais, 19 août 2022, Villaines-la-Gonais.

CINÉMA PLEIN AIR Villaines-la-Gonais

2022-08-19 – 2022-08-19

Villaines-la-Gonais Sarthe Villaines-la-Gonais

En 2022, le Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois a mené un projet d’éducation artistique et culturel à destination des écoles du Perche Sarthois sur la double thématique « paysage et cinéma d’animation documentaire ». Ce projet a été réalisé en partenariat avec le collectif d’artistes nantais Makiz’art et avec le soutien de la DRAC des Pays de la Loire et le département de la Sarthe, pour prolonger ce travail nous vous proposons trois projections de plein air sur le thème de la nature et du paysage.

Projection du film de Jacques Perrin et Jacques Clazaud, Les saisons, 2015, France, 1h37, Pathé.

Après avoir parcouru le globe à tire d’ailes avec les oiseaux migrateurs et surfé dans tous les océans en compagnie des baleines et des raies mantas, Jacques Perrin et Jacques Cluzaud nous convient à un formidable voyage à travers le temps pour redécouvrir ces territoires européens que nous partageons avec les animaux sauvages depuis la dernière ère glaciaire jusqu’à nos jours. À un interminable âge de glace succède une forêt profonde et riche puis, sous l’impulsion d’hommes nouveaux, une campagne riante. Les Saisons est une épopée sensible et inédite qui relate la longue et tumultueuse histoire commune qui lie l’homme aux animaux.

En 2022, le Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois a mené un projet d’éducation artistique et culturel à destination des écoles du Perche Sarthois sur la double thématique « paysage et cinéma d’animation documentaire ». Ce projet a été réalisé en partenariat avec le collectif d’artistes nantais Makiz’art et avec le soutien de la DRAC des Pays de la Loire et le département de la Sarthe, pour prolonger ce travail nous vous proposons trois projections de plein air sur le thème de la nature et du paysage.

Projection du film de Jacques Perrin et Jacques Clazaud, Les saisons, 2015, France, 1h37, Pathé.

Après avoir parcouru le globe à tire d’ailes avec les oiseaux migrateurs et surfé dans tous les océans en compagnie des baleines et des raies mantas, Jacques Perrin et Jacques Cluzaud nous convient à un formidable voyage à travers le temps pour redécouvrir ces territoires européens que nous partageons avec les animaux sauvages depuis la dernière ère glaciaire jusqu’à nos jours. À un interminable âge de glace succède une forêt profonde et riche puis, sous l’impulsion d’hommes nouveaux, une campagne riante. Les Saisons est une épopée sensible et inédite qui relate la longue et tumultueuse histoire commune qui lie l’homme aux animaux.

Villaines-la-Gonais

dernière mise à jour : 2022-04-13 par