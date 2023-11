Vous Dansez Mademoiselle ? COMEDIE LE MANS – CLMLM Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe Vous Dansez Mademoiselle ? COMEDIE LE MANS – CLMLM, 10 mai 2024, LE MANS. Vous Dansez Mademoiselle ? COMEDIE LE MANS – CLMLM. Un spectacle à la date du 2024-05-10 à 21:00 (2023-11-12 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros. Une soirée, une rencontre improbable, un amour qui grandit, une femme qui raccourcit. Une drôle d’aventure où vous découvrirez que tout le monde n’est pas fait pour la danse, que » kyste » est un gros mot et que comme les pingouins du grand nord, les personnes handicapées ont aussi une vie sexuelle, mais surtout vous découvrirez qu’on peut rire de tout, même de la maladie, à condition de le faire avec tendresse. Une histoire drôle entre une femme cabossée par la vie et un homme cabot par envie ! Rodolphe Le Corre, Vous Dansez Mademoiselle ? Rodolphe Le Corre, Vous Dansez Mademoiselle ? Votre billet est ici COMEDIE LE MANS – CLMLM LE MANS 37 RUE NATIONALE Sarthe 24.0

