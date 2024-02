INNOVATION ET ENTREPRENEURIAT: LANCER ET ÉVOLUER DANS L’ÈRE NUMÉRIQUE AU MANS La Tribu Co-Working Le Mans, vendredi 10 mai 2024.

INNOVATION ET ENTREPRENEURIAT: LANCER ET ÉVOLUER DANS L’ÈRE NUMÉRIQUE AU MANS La Tribu Co-Working Le Mans Sarthe

Au cœur du Mans, une soirée exceptionnelle dédiée à l’innovation et à l’entrepreneuriat dans l’ère numérique vous attend. Cette conférence unique se distingue par son approche futuriste et pratique de l’entrepreneuriat, mettant en lumière les technologies de pointe, les stratégies disruptives et les modèles économiques innovants. Que vous soyez un entrepreneur aguerri cherchant à pivoter dans le numérique ou un novice désireux de plonger dans l’aventure entrepreneuriale moderne, cette soirée est faite pour vous.

Programme:

17h30 18h00: Accueil des participants

Commencez votre expérience par un accueil chaleureux. Profitez de cette occasion pour vous immerger dans l’atmosphère innovante de l’événement et faire connaissance avec les autres visionnaires.

18h00 19h30: Keynotes sur l’Entrepreneuriat Numérique

Des intervenants de renom partageront leur expertise sur l’impact de la transformation numérique dans l’entrepreneuriat. Découvrez des insights précieux sur les outils numériques, l’intelligence artificielle, la blockchain, et comment ces technologies transforment les affaires.

19h30 20h00: Pause et Networking Interactif

Un moment dédié au networking assisté par des outils numériques pour maximiser les échanges professionnels. Connectez-vous avec des entrepreneurs, des investisseurs et des innovateurs.

20h00 21h30: Ateliers Collaboratifs

Participez à des ateliers pratiques où vous pourrez travailler sur des cas réels d’entrepreneuriat numérique. Ces sessions sont conçues pour stimuler la créativité, l’innovation et la collaboration.

21h30 22h00: Panel de Clôture et Réflexions sur l’Avenir

Un débat final avec des entrepreneurs à succès et des visionnaires de l’industrie sur les tendances futures de l’entrepreneuriat et comment se préparer aux changements imminents.

Pourquoi Participer?

Cette conférence est une opportunité sans précédent pour s’immerger dans l’avenir de l’entrepreneuriat et saisir les opportunités qu’offre l’ère numérique. Elle vous équipera avec les connaissances, les compétences et les réseaux nécessaires pour innover et prospérer dans votre voyage entrepreneurial. Ne ratez pas cette chance de façonner votre avenir dans l’entrepreneuriat numérique. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 17:30:00

fin : 2024-05-10

La Tribu Co-Working 10, rue du Docteur Leroy

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire agenda@deficreation.com

L’événement INNOVATION ET ENTREPRENEURIAT: LANCER ET ÉVOLUER DANS L’ÈRE NUMÉRIQUE AU MANS Le Mans a été mis à jour le 2024-02-12 par eSPRIT Pays de la Loire