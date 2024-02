VISITE GUIDÉE DU THÉÂTRE DE LA HALLE AU BLÉ LA FLÈCHE La Flèche, mercredi 8 mai 2024.

Entrez dans les coulisses de ce petit théâtre à l’italienne, entièrement restauré !

Venez découvrir ce joyau, rare témoin des théâtres à l’italienne du début du XIXe siècle. Laissez-vous émerveiller par les décors et l’ambiance de cette bonbonnière . Son histoire, son décor, sa restauration et ses coulisses n’auront plus de secret pour vous….

– Visites individuelles d’avril à septembre. Dates des visites sur www.visithemes.com/agenda possibilité de visite couplée avec le moulin à glace de la Bruère (certains jours)

– Visites sur demande toute l’année, en dehors de ces dates, selon disponibilités (tarif spécifique) 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 17:00:00

fin : 2024-05-08 18:00:00

place du 8 mai 1945

La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire thomas@visithemes.com

