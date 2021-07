Cinéma plein air : une toile sous les étoiles « Paddington » Longvic, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Longvic.

Longvic Côte-d’Or Longvic

Les Tourneurs de Côte-d’Or vous proposent de profiter d’une séance de cinéma en plein air.

A l’affiche :

Paddington De Paul King

Avec Guillaume Gallienne, Hugh Bonneville, Sally Hawkins

1h 35min / Comédie, Famille, Animation

Paddington raconte l’histoire d’un jeune ours péruvien fraîchement débarqué à Londres, à la recherche d’un foyer et d’une vie meilleure. Il réalise vite que la ville de ses rêves n’est pas aussi accueillante qu’il croyait. Par chance, il rencontre la famille Brown et en devient peu à peu un membre à part entière.

Durant tout l’été, et dès la tombée de la nuit, Les Tourneurs de Côte-d’Or et leurs partenaires vous proposent de profiter de séances de cinéma en plein air à travers une programmation familiale et un circuit labellisé Art et Essai.

Le cinéma en plein air c’est : une animation culturelle tout public, une expérience magique et inoubliable, un moment convivial de rencontres, et plus de 50 séances tout l’été !

