Place du Fort, le samedi 24 juillet à 22:30

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un phare sur une petite île. Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite sœur est une selkie, une fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours d’un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et dangers, et combattre la sorcière pour aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir. **_Durée 1h33_** **_Jeune public_** **_Gratuit – Places limitées_** Film d’animation de Tomm Moore Place du Fort Place du Fort 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T22:30:00 2021-07-24T23:59:00

