Hautefage-la-Tour Hautefage-la-Tour Hautefage-la-Tour, Lot-et-Garonne Cinéma plein air Hautefage-la-Tour Hautefage-la-Tour Catégories d’évènement: Hautefage-la-Tour

Lot-et-Garonne

Cinéma plein air Hautefage-la-Tour, 6 août 2021-6 août 2021, Hautefage-la-Tour. Cinéma plein air 2021-08-06 22:15:00 – 2021-08-06 00:30:00

Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne Cinéma plein air, projection du film » En Avant »

Restauration et buvette sur place avant la projection. Cinéma plein air, projection du film » En Avant »

Restauration et buvette sur place avant la projection. +33 6 31 28 74 92 Cinéma plein air, projection du film » En Avant »

Restauration et buvette sur place avant la projection. Cinéma plein air, projection du film » En Avant »

Restauration et buvette sur place avant la projection. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Hautefage-la-Tour, Lot-et-Garonne Autres Lieu Hautefage-la-Tour Adresse Ville Hautefage-la-Tour