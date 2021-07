Étoile-sur-Rhône Étoile-sur-Rhône Drôme, Étoile-sur-Rhône Cinéma plein air Étoile-sur-Rhône Étoile-sur-Rhône Catégories d’évènement: Drôme

Cinéma plein air Étoile-sur-Rhône, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Étoile-sur-Rhône. Cinéma plein air 2021-07-26 21:30:00 21:30:00 – 2021-07-26

Étoile-sur-Rhône Drôme Étoile-sur-Rhône Au programme, projection du film le Roi Lion, au Parc du Château à 21h30.

Entrée gratuite – Sans réservation

Pensez à apportez vos chaises, transats, plaids, …



⚠ LE PASS SANITAIRE SERA EXIGÉ (sauf enfant de moins de 17 ans) +33 4 75 60 69 50 http://www.etoilesurrhone.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-20 par Valence Romans Tourisme

