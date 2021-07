Beaulieu-en-Argonne Beaulieu-en-Argonne Beaulieu-en-Argonne, Meuse CINÉMA PLEIN AIR Beaulieu-en-Argonne Beaulieu-en-Argonne Catégories d’évènement: Beaulieu-en-Argonne

Meuse

CINÉMA PLEIN AIR Beaulieu-en-Argonne, 30 juillet 2021, Beaulieu-en-Argonne. CINÉMA PLEIN AIR 2021-07-30 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-30

Beaulieu-en-Argonne Meuse Beaulieu-en-Argonne Projection en plein air, proposée par le comité des fêtes et de la culture. Film de Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo. 2006 – Durée: 1h39. Masque obligatoire.

Le protocole du pass sanitaire ne s’applique pas pour les séances de cinéma en plein air. +33 9 75 21 57 39 https://www.estrepublicain.fr/pour-sortir/loisirs/Cinema/Cinema-plein-air/Lorraine/Meuse/Beaulieu-en-argonne/2021/07/30/Oss-117-le-caire-nid-d-espions Par Mandarin Cinéma, Gaumont et M6 Films — http://www.cinemapassion.com/jaquettesdvd/OSS-117-Le-caire-nid-d-espions–BLU-RAY-.php, marque déposée, https://fr.wikipedia.org/w/index.php?curid=13574149 dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Beaulieu-en-Argonne, Meuse Autres Lieu Beaulieu-en-Argonne Adresse Ville Beaulieu-en-Argonne lieuville 49.02983#5.06743