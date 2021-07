Montarnaud Montarnaud Hérault, Montarnaud CINEMA PLEIN AIR ADULTE A MONTARNAUD – « ADIEU LES CONS » Montarnaud Montarnaud Catégories d’évènement: Hérault

Montarnaud Hérault Cinéma en plein air à Montarnaud le lundi 30 Août au Terrain de tambourin, proposé par la municipalité.

Projection du film « Adieu les cons » à 21h30 Les enfants de moins de 12 ans doivent être impérativement accompagnés par un adulte.

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans.Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable. Durée : 1h27 – Comédie

Contact : Mairie de Montarnaud, 04 67 55 40 84 – contact@montarnaud.fr

