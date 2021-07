Esclottes Esclottes Esclottes, Lot-et-Garonne Cinéma plein air à Loubès Bernac Esclottes Esclottes Catégories d’évènement: Esclottes

Lot-et-Garonne

Cinéma plein air à Loubès Bernac Esclottes, 11 septembre 2021, Esclottes. Cinéma plein air à Loubès Bernac 2021-09-11 21:15:00 – 2021-09-11 23:00:00

Esclottes Lot-et-Garonne Esclottes En partenariat avec la municipalité de Loubès Bernac, l'écran livradais, cinéma l'Utopie et l'Office culturel du Pays de Duras vous proposent un cinéma en plein air à 21h15 Antoinette dans les Cévennes.

