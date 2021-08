Menton L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) Alpes-Maritimes, Menton Cinéma « Moretti ou le Monstre oublié » L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

On raconte que, quelque-part, dans les entrailles du quartier de La Défense, un monstre sommeille, oublié de tous. Cette créature gigantesque serait le fruit du travail d’un homme : l’artiste niçois Raymond Moretti. On dit que le peintre sacrifia tout à cette œuvre d’art. Pourquoi préféra-t-il s’y consacrer plutôt qu’à la brillante carrière qui s’offrait à lui ? Pourquoi laissa-t-il son étrange progéniture l’entraîner inexorablement vers les profondeurs de La Défense et l’oubli ? Entrée gratuite sur réservation au 04.92.41.76.60

Gratuit, sur inscription, passe sanitaire et masque obligatoire.

Présenté par Thibaut Bertrand Auteur-réalisateur L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) 8 avenue Boyer 06500 Menton Menton Alpes-Maritimes

