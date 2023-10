Orchestre symphonique du Pays Basque : la révolution du chocolat Cinéma le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port, 29 mars 2024, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

Conférence musicale sur l’histoire du Chocolat. Cette formation exceptionnelle constituée de la soprane colorature Odile Heimburger et d’un quintette à cordes, sera accompagnée du conférencier Jean-Yves Roques. Ils nous convieront à suivre l’épopée du chocolat, à travers les âges et les continents. De ses origines jusqu’ici, au Pays Basque, vos cinq sens seront conviés à fêter ce “divin breuvage” si cher à nos papilles. Une balade gourmande au bon goût de chocolat !

Programme : Œuvres de Villa-Lobos, Manuel De Falla, Maurice Ravel, Offenbach….

2024-03-29 fin : 2024-03-29 . EUR.

Cinéma le Vauban

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Musical lecture on the history of chocolate. This exceptional group, comprising coloratura soprano Odile Heimburger and a string quintet, will be accompanied by lecturer Jean-Yves Roques. They invite us to follow the epic story of chocolate, through the ages and across the continents. From its origins to here, in the Basque Country, your five senses will be invited to celebrate this ?divine beverage? so dear to our taste buds. A gourmet stroll with a taste of chocolate!

Program: works by Villa-Lobos, Manuel De Falla, Maurice Ravel, Offenbach…

Conferencia musical sobre la historia del chocolate. Este excepcional grupo, compuesto por la soprano de coloratura Odile Heimburger y un quinteto de cuerda, estará acompañado por el conferenciante Jean-Yves Roques. Nos invitan a seguir la épica historia del chocolate, a través de los tiempos y los continentes. Desde sus orígenes hasta aquí, en el País Vasco, sus cinco sentidos serán invitados a celebrar esta « bebida divina » tan apreciada por nuestras papilas gustativas. ¡Un paseo gastronómico con sabor a chocolate!

Programa: obras de Villa-Lobos, Manuel De Falla, Maurice Ravel, Offenbach…

Musikalischer Vortrag über die Geschichte der Schokolade. Dieses außergewöhnliche Ensemble, bestehend aus der Koloratursopranistin Odile Heimburger und einem Streichquintett, wird von dem Conferencier Jean-Yves Roques begleitet. Sie werden uns einladen, die Geschichte der Schokolade durch die Jahre und Kontinente zu verfolgen. Von seinen Ursprüngen bis hierher, ins Baskenland, werden Ihre fünf Sinne eingeladen, dieses « göttliche Getränk » zu feiern, das unseren Papillen so teuer ist. Ein Spaziergang für Feinschmecker, der nach Schokolade schmeckt!

Programm: Werke von Villa-Lobos, Manuel De Falla, Maurice Ravel, Offenbach…

