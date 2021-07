Mourèze Mourèze Hérault, Mourèze CINÉMA EN PLEIN AIR Mourèze Mourèze Catégories d’évènement: Hérault

Mourèze Hérault Mourèze À 21h30, dans le Parc des Courtinals, projection du film “Antoinette dans les Cévennes” de Caroline Vignal, en présence de la réalisatrice et de son invitée mystère. Buvette sur place. Pas d’assises, venez avec vos transats, pliants, coussins ou couvertures !

Tarif : 5€ (Attention : pas de CB) +33 4 67 96 08 47 À 21h30, dans le Parc des Courtinals, projection du film “Antoinette dans les Cévennes” de Caroline Vignal, en présence de la réalisatrice et de son invitée mystère. Buvette sur place. Pas d’assises, venez avec vos transats, pliants, coussins ou couvertures !

