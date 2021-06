Cinéma en plein air, « Le Tableau » de Jean-François Laguionie Château d’Auvers-sur-Oise, 24 août 2021-24 août 2021, Auvers-sur-Oise.

Cinéma en plein air, « Le Tableau » de Jean-François Laguionie

Château d’Auvers-sur-Oise, le mardi 24 août à 22:30

** »Le tableau » de Jean-François Laguionie, film d’animations** **Mardi 24 août 2021 à 22h30, séance de cinéma en plein air** **dans le parc du Château d’Auvers** _Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante, voilà ce qu’un peintre, pour des raisons mystérieuses, a laissé inachevé. Dans ce tableau vivent trois sortes de personnages : les Toupins qui sont entièrement peints, les Pafinis auxquels il manque quelques couleurs et les Reufs qui ne sont que des esquisses. S’estimant supérieurs, les Toupins prennent le pouvoir, chassent les Pafinis du château et asservissent les Reufs. Persuadés que seul le Peintre peut ramener l’harmonie en finissant le tableau, Ramo, Lola et Plume décident de partir à sa recherche. Au fil de l’aventure, les questions vont se succéder : qu’est devenu le Peintre ? Pourquoi les a t-il abandonnés ? Pourquoi a-t-il commencé à détruire certaines de ses toiles ! Connaîtront-ils un jour le secret du Peintre ?_ _Le film « Le tableau » est un véritable « bijou d’animation étincelant de mille splendides idées créatrices ». Utilisant les toiles comme terrain d’aventures, « Le Tableau » invite les plus jeunes au-delà de la représentation pure et simple._ > Séance de cinéma en plein air en lien avec la mission « Images et Cinéma » du Conseil départemental du Val d’Oise, de l’association « Ecrans VO » et en partenariat avec les cinémas du Val d’Oise dans le cadre d’une quinzaine de projections en plein air durant la période estivale (juillet à septembre 2021). #MONÉTÉMAREGION Gratuit / Durée : 1h16 / Film 2011 Port du masque et gestes barrières demandés Apportez vos chaises, coussins et autres plaids

> Gratuit, sur inscription

Séance de cinéma en plein air gratuite dans le parc du Château d’Auvers

Château d’Auvers-sur-Oise Rue de Léry 95430 Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise Val-d’Oise



2021-08-24T22:30:00 2021-08-24T23:55:00