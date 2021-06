Le Mérévillois Domaine départemental de Méréville Essonne, Le Mérévillois Cinéma en plein air : « Kirikou et la sorcière » de Michel Ocelot Domaine départemental de Méréville Le Mérévillois Catégories d’évènement: Essonne

Le Mérévillois

Cinéma en plein air : « Kirikou et la sorcière » de Michel Ocelot Domaine départemental de Méréville, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Le Mérévillois. Cinéma en plein air : « Kirikou et la sorcière » de Michel Ocelot

Domaine départemental de Méréville, le samedi 10 juillet à 21:00

La 4ème édition du festival Branches & Ciné fera une escale à Méréville. Sur le thème de La forêt africaine, ce projet original porté par l’Office National des Forêts a pour objectif de faire vivre des expériences cinématographiques inédites et mémorables en pleine nature ! **Au programme** : Kirikou et la sorcière de Michel Ocelot _Résumé_ : Petit mais vaillant, le minuscule Kirikou vient au monde dans un village d’Afrique de l’Ouest. A peine né, il apprend que son village est sous l’emprise de la sorcière Karaba. Cette superbe mais cruelle femme a asséché leur source, volé leur or, et elle fait chaque fois disparaître mystérieusement les hommes qui tentent de la combattre. Mais Kirikou est bien décidé à comprendre pourquoi la sorcière est aussi méchante. Seul, il partira à la rencontre de son grand-père pour trouver des réponses, de l’autre côté de la montagne interdite…

Projection cinéma en plein air (sous réserve de conditions climatiques favorables). Film d’animation tout public, dès 3 ans. Apportez votre lampe torche ! À partir de 21h00

Le cinéma s’invite au Domaine ! Domaine départemental de Méréville Rue Voltaire 91660 Méréville Le Mérévillois Méréville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T21:00:00 2021-07-10T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Le Mérévillois Étiquettes évènement : Autres Lieu Domaine départemental de Méréville Adresse Rue Voltaire 91660 Méréville Ville Le Mérévillois lieuville Domaine départemental de Méréville Le Mérévillois