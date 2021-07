Châteaurenard Châteaurenard Bouches-du-Rhône, Châteaurenard Cinéma en plein air au Château – Soirée Kaamelott Châteaurenard Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cinéma en plein air au Château – Soirée Kaamelott Châteaurenard, 26 juillet 2021, Châteaurenard. Cinéma en plein air au Château – Soirée Kaamelott 2021-07-26 – 2021-07-26 Montée des Tours Château féodal

Châteaurenard Bouches-du-Rhône Cinéma en plein air au Château.

En cas d’intempéries, les séances auront lieu au Cinéma Le Rex. Cinéma en plein air au Château. +33 4 32 62 22 10 Cinéma en plein air au Château.

En cas d'intempéries, les séances auront lieu au Cinéma Le Rex.

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Châteaurenard Autres Lieu Châteaurenard Adresse Montée des Tours Château féodal Ville Châteaurenard lieuville 43.88253#4.85721