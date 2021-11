Cinéma chez Nous : « Tout nous sourit » Airvault, 30 novembre 2021, Airvault.

Cinéma chez Nous : « Tout nous sourit » Airvault

2021-11-30 – 2021-11-30

Airvault Deux-Sèvres Airvault

Le Centre Socio Culturel de l’Airvaudais et du Val du Thouet propose une diffusion de films un mardi sur deux. « Tout nous sourit » » sera diffusé à 20 h 30 à la salle des fêtes de Soulièvres, film de Melissa DRIGEARD, avec : Elsa ZYLBERSTEIN, Stéphane De GROODT, Guy MARCHAND… Résumé : tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux enfants et leurs métiers les passionnent. Le temps d’un week-end, ils partent chacun de leur côté… avec leurs amants respectifs.

Sauf qu’ils ont la même idée : aller dans leur maison de campagne. Quand ils se retrouvent nez à nez, c’est l’explosion.

Arrivent alors les parents d’Audrey, puis leurs enfants et enfin sa sœur. Le quatuor n’a pas d’autre choix que jouer la comédie pour sauver les apparences. Mais très vite le vernis et les nerfs craquent…

+33 5 49 64 73 10

Airvault

