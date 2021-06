Cinéma ARIXO « LE PRINCE SERPENT » Loudenvielle, 19 juin 2021-19 juin 2021, Loudenvielle.

Cinéma ARIXO « LE PRINCE SERPENT » 2021-06-19 17:00:00 – 2021-06-19 rue du Pic des Gourgs Blancs LOUDENVIELLE

Loudenvielle Hautes-Pyrénées Loudenvielle

Le Prince Serpent de Fabrice Luang-Vija & Anna Khmelevskaya

Dans l’antique Mésopotamie, la Reine célèbre l’avènement de son fils le Prince à l’âge adulte. La tradition veut qu’il honore Ishtar, déesse de la vie et de la fertilité. Mais celui-ci est frappé d’un mal qui semble incurable, lui donnant l’aspect repoussant d’un serpent géant. Pourtant le Prince insiste pour honorer la tradition. Il se révèle alors cruellement insatiable, il en veut plus, toujours plus. Jusqu’à sa rencontre avec la modeste et humble esclave prénommée Tahirih.

17h – LE PRINCE SERPENT

0h 59min / Animation

De Anna Khmelevskaya, Fabrice Luang-Vija

Tarif 7€ adulte – 4€ enfant (- 16 ans) – 5€ étudiant

cinema.arixo@orange.fr +33 5 62 99 95 35 http://www.vallee-du-louron.com/

Dans l'antique Mésopotamie, la Reine célèbre l'avènement de son fils le Prince à l'âge adulte. La tradition veut qu'il honore Ishtar, déesse de la vie et de la fertilité. Mais celui-ci est frappé d'un mal qui semble incurable, lui donnant l'aspect repoussant d'un serpent géant. Pourtant le Prince insiste pour honorer la tradition. Il se révèle alors cruellement insatiable, il en veut plus, toujours plus. Jusqu'à sa rencontre avec la modeste et humble esclave prénommée Tahirih.