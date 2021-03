Besancon Maison de l'Architecture de Franche-Comté Besançon, Doubs Cinéma Animal Homes Maison de l’Architecture de Franche-Comté Besancon Catégories d’évènement: Besançon

Maison de l’Architecture de Franche-Comté, le vendredi 4 juin à 20:00

Animalier (50min – 2015 – États-Unis)

de Ann Johnson Prum (production), Janet Hess et Jaime Bernanke (écriture).

VO non sous-titrée avec doublage sonore en direct. Dans la nature, chaque abri est un projet unique, chaque chef de famille est un concepteur et un ingénieur. L’architecture animale fournit des informations remarquables sur la conscience animale, la créativité et l’innovation ! Animal Homes Épisode 2 : Location, location, location Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier 25000 Besançon Besancon Doubs

2021-06-04T20:00:00 2021-06-04T22:00:00

