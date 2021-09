Vogüé Vogüé Ardèche, Vogüé Cinéma à Vogüé : “Un triomphe” Vogüé Vogüé Catégories d’évènement: Ardèche

Vogüé

Cinéma à Vogüé : “Un triomphe” Vogüé, 1 octobre 2021, Vogüé. Cinéma à Vogüé : “Un triomphe” 2021-10-01 20:30:00 – 2021-10-01

Vogüé Ardêche Vogüé EUR Projection du film “Un triomphe”, film français de Emmanuel Courcol. Avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cossokho.

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins d mois d’animer un atelier théâtre en prison… maisonimage@wanadoo.fr +33 4 75 89 04 54 http://www.maisonimage.eu/ dernière mise à jour : 2021-09-15 par Destination Pont d’Arc Ardèche

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Vogüé Autres Lieu Vogüé Adresse Ville Vogüé lieuville 44.55111#4.41329